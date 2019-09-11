Глава МВД Эстонии призвал отменить безвизовый режим для Украины

Глава МВД Эстонии Март Хельме призвал рассмотреть возможность отменить безвизовый режим для украинцев. Министр заявил, что обеспокоен серьезным притоком трудовых мигрантов из этой страны.

Он подчеркнул, что понимает, что упразднить миграцию полностью не получится. Но, по его мнению, Эстония должна иметь право решать, кого, на каких условиях и на сколько впускать.

«Те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться», — заявил Хельме.

Сын главы МВД, Мартин Хельме, занимающий пост главы минфина Эстонии, ранее также высказывался против украинских мигрантов. По его словам, из-за украинской миграции эстонцы могут стать меньшинством в собственной стране.