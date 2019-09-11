Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов намерен увеличить турпоток Петербурга до 12 миллионов человек в год

Беглов намерен увеличить турпоток Петербурга до 12 миллионов человек в год

 Патриарх Кирилл поздравил Беглова с избранием в губернаторы Петербурга

Патриарх Кирилл поздравил Беглова с избранием в губернаторы Петербурга
Ополченец погиб в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ

Ополченец погиб в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ

 Власти Украины выплатят по 100 тысяч гривен вернувшимся из России лицам

Власти Украины выплатят по 100 тысяч гривен вернувшимся из России лицам
Чета Трампов почтила память погибших в теракте 11 сентября

Чета Трампов почтила память погибших в теракте 11 сентября

 Шесть человек пострадали в результате нападения неизвестного с ножом во Флориде

Шесть человек пострадали в результате нападения неизвестного с ножом во Флориде
Беглов намерен увеличить турпоток Петербурга до 12 миллионов человек в год

Беглов намерен увеличить турпоток Петербурга до 12 миллионов человек в год

 Патриарх Кирилл поздравил Беглова с избранием в губернаторы Петербурга

Патриарх Кирилл поздравил Беглова с избранием в губернаторы Петербурга
Ополченец погиб в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ

Ополченец погиб в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ

 Власти Украины выплатят по 100 тысяч гривен вернувшимся из России лицам

Власти Украины выплатят по 100 тысяч гривен вернувшимся из России лицам
Чета Трампов почтила память погибших в теракте 11 сентября

Чета Трампов почтила память погибших в теракте 11 сентября

 Шесть человек пострадали в результате нападения неизвестного с ножом во Флориде

Шесть человек пострадали в результате нападения неизвестного с ножом во Флориде
17:23   11 Сентября 2019
Весь мир

Глава МВД Эстонии призвал отменить безвизовый режим для Украины

Глава МВД Эстонии призвал отменить безвизовый режим для Украины

Глава МВД Эстонии Март Хельме призвал рассмотреть возможность отменить безвизовый режим для украинцев. Министр заявил, что обеспокоен серьезным притоком трудовых мигрантов из этой страны.

Он подчеркнул, что понимает, что упразднить миграцию полностью не получится. Но, по его мнению, Эстония должна иметь право решать, кого, на каких условиях и на сколько впускать. 

«Те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться», — заявил Хельме.

Сын главы МВД, Мартин Хельме, занимающий пост главы минфина Эстонии, ранее также высказывался против украинских мигрантов. По его словам, из-за украинской миграции эстонцы могут стать меньшинством в собственной стране.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#украина #эстония #политика #миграция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...