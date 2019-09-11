УК РФ может пополниться статьей о попытках вмешательства в выборы России

Попытки иностранного вмешательства в дела России должны быть уголовно наказуемы. Об этом 11 сентября заявил член Общественной палаты России Максим Григорьев в беседе с iReactor.

В воскресенье в России был единый день голосования. Около 56 миллионов человек пришли на избирательные участки, чтобы проголосовать.

Роскомнадзор за несколько дней до выборов предупредил Google, Twitter, Facebook и YouTube, что в день тишины, 7 сентября, нельзя размещать агитацию и политическую рекламу, как и в день самого голосования — 8 сентября. Однако сетевые гиганты проигнорировали российское законодательство.

Google по запросу «выборы в Мосгордуму» выдавал контекстную рекламу, которая посвящена провальному проекту Алексея Навального — «Умное голосование». Однако РКН предупреждал, что такие действия будут расценены как вмешательство в дела РФ. При этом сами западные компании считают, что агитация, которая появилась в день выборов на страницах поисковика, соответствует российским законам.

Замглавы ЦИК Николай Булев заявил, что комиссия расценила действия Google и Facebook как попытку вмешательства в дела России.Члены Общественной палаты России также потребовали наказания для западных журналистов. По мнению главы Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, интернет-гиганты Google, Facebook, Twitter и YouTube чувствуют себя безнаказанными из-за маленьких штрафов, поэтому и продолжают вмешиваться в дела России.

По мнению заместителя главы рабочей группы Общественной палаты России по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максима Григорьева, в УК РФ должны появиться отдельные статьи за вмешательство и пособничество вмешательству в дела России.

«Если смотреть на опыт других стран, у них есть такие законы, и поэтому целесообразно принимать аналогичные законы у нас. С другой стороны, борьба со вмешательствами — дело непосредственно правоохранительных органов. Они полноценно и качественно выполняют свою работу», — заявил Григорьев.

Григорьев также призвал активнее информировать россиян о фактах вмешательства. Это необходимо для того, чтобы защитить их от негативного воздействия западных агентов влияния, главная цель которых — дестабилизировать ситуацию в стране.

Он также напомнил о «традиционных противниках России», организующих вмешательство и не скрывающих этого. Политик напомнил, что на дестабилизацию России публично выделяются большие деньги, которые уходят на создание спецслужб и вооруженных структур. Григорьев признал, что такая политика срабатывает, и призвал ей противодействовать.