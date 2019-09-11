Глава «Партии Роста» в Петербурге подвела итоги муниципальных выборов

Руководитель фракции «Партии Роста» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева заявила, что партия получила два муниципалитета по итогам выборов депутатов местного самоуправления.

По предварительным расчетам, у партии 45 депутатских мандатов: фракция активно вела свою предвыборную кампанию, в то время как представители оппозиции от других партий пытались фальсифицировать итоги выборов в Единый день голосования, сообщают Невские Новости.

Напомним, глава петербургского горизбиркома Виктор Миненко назвал выборы губернатора Санкт-Петербурга демократичными и заверил, что они прошли без нарушений. Он заявил, что 8 сентября лишь шесть обращений по выборам губернатора были направлены в избирком, а остальные 175 касались муниципальных выборов — сейчас комиссия рассматривает эти жалобы.

Выборы Северной столицы посетили 147 тысяч 45 избирателей, сообщал ранее Миненко. Избирательные мероприятия проводились на 1944 участках, в том числе на экстерриториальных — то есть в Ленинградской и Псковской областях.