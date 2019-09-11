Неизвестные напали на премьер-министра Туниса в ходе предвыборной компании

Премьер-министр Туниса и кандидат на пост президента этой африканской страны Юсеф Шахед подвергся нападению неизвестных лиц в то время, когда в рамках предвыборной кампании совершал поездку по вилайету Силиана.

Об инциденте в среду сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

По словам очевидцев, в числе нападавших на главу правительства была женщина. При этом журналисты предполагают, что нападавшие могут быть связаны с избирательной кампанией, а женщина пыталась сорвать выступление премьер-министра.

Напомним: досрочные выборы президента Туниса, назначенные в связи со скоропостижной кончиной 25 июля 2019 года предыдущего главы государства Беджи Каид ас-Себси, назначены на 15 сентября. Первые предвыборные дебаты – достаточно редкое явление в арабском мире – транслировались национальным телевидением с 7 по 9 сентября. В ходе дебатов кандидаты обсуждали накопившиеся в Тунисе проблемы, в частности, расцвет терроризма, а также национальную безопасность.