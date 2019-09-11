РФ выступает за сохранение близких отношений с Молдавией

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что РФ выступает за сохранение близких добрососедских отношений с Молдавией вне зависимости от контактов Кишинева с третьими странами. Об этом 11 сентября сообщает РИА Новости.

В среду на встрече с министром иностранных дел Молдавии Николаем Попеску Косачев заявил, что из Кишинева поступают противоречивые сигналы в адрес России. С одной стороны выражается готовность к улучшению отношений, а с другой - в шкале внешнеполитических приоритетов РФ находится на шестом месте.

«Нас это, конечно, несколько обескураживает», — сказал Косачев на встрече с Попеску.

Сенатор добавил, что Россия хочет сохранить с Молдавией самые близкие и тесные отношения, не опираясь на динамику отношений с третьими странами и другими интеграционными структурами.