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16:53   11 Сентября 2019
Россия

РФ выступает за сохранение близких отношений с Молдавией

РФ выступает за сохранение близких отношений с Молдавией

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что РФ выступает за сохранение близких добрососедских отношений с Молдавией вне зависимости от контактов Кишинева с третьими странами. Об этом 11 сентября сообщает РИА Новости. 

В среду на встрече с министром иностранных дел Молдавии Николаем Попеску Косачев заявил, что из Кишинева поступают противоречивые сигналы в адрес России. С одной стороны выражается готовность к улучшению отношений, а с другой - в шкале внешнеполитических приоритетов РФ находится на шестом месте. 

«Нас это, конечно, несколько обескураживает»,  — сказал Косачев на встрече с Попеску.

Сенатор добавил, что Россия хочет сохранить с Молдавией самые близкие и тесные отношения, не опираясь на динамику отношений с третьими странами и другими интеграционными структурами. 

«Мы понимаем, о чём идёт речь», — сказал он. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #молдавия #политика #общество

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