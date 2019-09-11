Апелляцию на приговор полковнику Захарченко суд рассмотрит 25 сентября

Мосгорсуд назначил дату заседания по рассмотрению апелляции экс-оперативника МВД полковника Дмитрия Захарченко на 25 сентября: ранее его приговорили к 13 годам колонии за взяточничество.

В июне суд оправдал Захарченко по основному эпизоду обвинения - получение взятки в 800 тысяч долларов от ресторатора Мехди Дусса. Но по двум оставшимся эпизодам бывшего полковника приговорили к 13 годам колонии, лишив воинского звания и назначив штраф в 118 миллионов рублей.

«Судебное заседание назначено на 25 сентября в 9.30», — заявил источник РИА Новостей в суде.

Захарченко был полковником МВД и курировал в ведомстве борьбу с преступностью в топливно-энергетической сфере, в частности отвечал за противодействие коррупции. В сентябре 2016 года он был задержан, суд предъявил ему обвинение по взяточничестве.

Ранее журналистам стало известно о складе в доме сестры Захарченко с почти 9 миллиардами рублей в российской и иностранной валюте, происхождение которых экс-полковник объяснить не смог. Его также обвинили в препятствии следствию из-за того, что он предупредил руководство Нота-банка о планируемых обысках.