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Ополченец погиб в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ

Ополченец погиб в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ

 Власти Украины выплатят по 100 тысяч гривен вернувшимся из России лицам

Власти Украины выплатят по 100 тысяч гривен вернувшимся из России лицам
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16:49   11 Сентября 2019
Россия

Апелляцию на приговор полковнику Захарченко суд рассмотрит 25 сентября

Апелляцию на приговор полковнику Захарченко суд рассмотрит 25 сентября

Мосгорсуд назначил дату заседания по рассмотрению апелляции экс-оперативника МВД полковника Дмитрия Захарченко на 25 сентября: ранее его приговорили к 13 годам колонии за взяточничество.

В июне суд оправдал Захарченко по основному эпизоду обвинения - получение взятки в 800 тысяч долларов от ресторатора Мехди Дусса. Но по двум оставшимся эпизодам бывшего полковника приговорили к 13 годам колонии, лишив воинского звания и назначив штраф в 118 миллионов рублей.

«Судебное заседание назначено на 25 сентября в 9.30», — заявил источник РИА Новостей в суде.

 Захарченко был полковником МВД и курировал в ведомстве борьбу с преступностью в топливно-энергетической сфере, в частности отвечал за противодействие коррупции. В сентябре 2016 года он был задержан, суд предъявил ему обвинение по взяточничестве.

Апелляцию на приговор полковнику Захарченко суд рассмотрит 25 сентября

Ранее журналистам стало известно о складе в доме сестры Захарченко с почти 9 миллиардами рублей в российской и иностранной валюте, происхождение которых экс-полковник объяснить не смог. Его также обвинили в препятствии следствию из-за того, что он предупредил руководство Нота-банка о планируемых обысках.

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Автор: Тимофей Булочкин
#суд #россия #политика #захарченко #новости #общество

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