Власти Швейцарии лишили гражданства пособника террористов

Власти Швейцарии лишили гражданства приспешника террористической организации, которого суд приговорил к тюремному заключению. Имя человека не называется.

«Этот человек осужден к лишению свободы на несколько лет за пропаганду в пользу террористической организации и рекрутирование боевиков», — сообщили в Государственном секретариате по миграции Швейцарии.

В ведомстве уточнили, что у них есть полномочия отзывать гражданство у тех, кто имеет, помимо швейцарского паспорта, подданство другого государства. Речь идет о случаях, когда Швейцарии нанесен серьезный ущерб или поставлена под угрозу безопасность страны. Террористическая деятельность и насильственный экстремизм под это описание подходят.

Кроме того, пособник террористов лишен прав в кантоне и общине, где он зарегистрирован. Он может обжаловать решение Госсекретариата по миграции в Федеральном административном суде.