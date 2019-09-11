Мероприятия в память погибших в трагедии 11 сентября проходят в Нью-Йорке

Жители Нью-Йорка собрались на площади, где ранее стаяли башни-близнецы Всемирного торгового центра, разрушенные террористами 11 сентября 2001 года, чтобы в 18-й раз почтить память погибших в трагедии. Событие транслируют большинство телеканалов США.

Мероприятия стартовали торжественным выносом американского флага. В 8.46 по местному времени, 15.46 по московскому, была объявлена первая минута молчания. В день трагедии именно в этим минуты первый самолет, захваченный террористами влетел в Северную башню. Также были зачитаны имена погибших.

Стоит отметить, что всего объявляют пять минут молчания, время которых соответствует значимым событиям теракта. Последняя проходит в 10.28 ( 17.28 мск) — тогда обрушилась вторая башня торгового центра. Сама церемония длится более четырех часов. За это время участники несут красные и белые цветы к бронзовым плитам мемориала, на которых высечены имена жертв.

В среду в ней также участвуют бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, который помогал в организации спасательных работ, нынешний глава города Билл де Блазио и губернатор штата Эндрю Куомо.

Напомним, что в трагедии пострадал не только Всемирный торговый центр. Террористы угнали четыре пассажирских лайнера, один из которых в итоге врезался в западное крыло Пентагона, а другой разбился у города Питтсбург, штат Пенсильвания. Согласно официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2,749 человек, а в Вашингтоне и Пенсильвании — 189 и 44 соответственно.