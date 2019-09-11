Суд прекратил дело против режиссера Себеренникова

Мещанский столичный суд прекратил дело против режиссера Кирилла Себеренникова, обвиняемого в мошенничестве при реализации проекта «Платформа». Также режиссеру отметили подписку о невыезде.

Суд вернул дело прокурору «в связи с противоречиями, препятствующими его рассмотрению по существу и вынесению приговора».

Все фигуранты дела находились под подпиской о невыезде. Теперь Себеренников посещает светские мероприятия и собирается зимой начать съемки нового кино.

Отметим, последняя экспертиза оценила проекты «Седьмой студии» Серебренникова (включая «Платформу») как значительное культурное явление. По версии следствия, Серебренников с сообщниками похитили 133 миллиона рублей, выделенных государством на «Платформу». Защита настаивает, фигуранты дела напротив, сэкономили государственные деньги.