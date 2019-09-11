Ополченец погиб в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ

Минометный обстрел позиций Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики со стороны Вооруженных сил Украины – второй в течение текущих суток – привел к гибели ополченца.

Об этом в среду журналистам сообщил глава пресс-службы республиканской Народной милиции Яков Осадчий.

По его словам, второй обстрел украинских силовиков позиций луганских ополченцев в районе поселка Фрунзе начался в 14.45.

«Боевики 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ… подвергли обстрелу из миномета, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия населенный пункт Фрунзе, выпустив по нему семь мин калибра 82-мм и десять выстрелов из СПГ», - свообщил представитель оборонного ведомства ЛНР.

При этом он добавил, что в результате обстрела один защитник ЛНР получил множественные ранения, не совместимые с жизнью.