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16:48   11 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Ополченец погиб в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ

Ополченец погиб в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ

Минометный обстрел позиций Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики со стороны Вооруженных сил Украины – второй в течение текущих суток – привел к гибели ополченца.

Об этом в среду журналистам сообщил глава пресс-службы республиканской Народной милиции Яков Осадчий.

По его словам, второй обстрел украинских силовиков позиций луганских ополченцев в районе поселка Фрунзе начался в 14.45.

«Боевики 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ… подвергли обстрелу из миномета, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия населенный пункт Фрунзе, выпустив по нему семь мин калибра 82-мм и десять выстрелов из СПГ», - свообщил представитель оборонного ведомства ЛНР.

При этом он добавил, что в результате обстрела один защитник ЛНР получил множественные ранения, не совместимые с жизнью.

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Автор: Александр Люблинский
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