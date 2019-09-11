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Ополченец погиб в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ

Ополченец погиб в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ

 Власти Украины выплатят по 100 тысяч гривен вернувшимся из России лицам

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16:30   11 Сентября 2019
Весь мир

Премьер Италии назвал восстановление стабильности в Ливии приоритетом правительства

Премьер Италии назвал восстановление стабильности в Ливии приоритетом правительства

Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте назвал восстановление стабильности в Ливии приоритетом возглавляемого им кабмина. Об этом он заявил в Палате представителей перед вотумом доверия новому правительству. 

Конте подчеркнул, что Италия внимательно следит за Ливией, где сейчас неспокойная обстановка. Премьер заявил, что его личное стремление к миру в регионе подчеркивает то значение, которое Италия придает ситуации в африканской стране.

Политик считает, что регулярные визиты в Ливию поспособствуют организации как продуктивных встреч, так и развитию политических двухсторонних отношений.

Премьер Италии назвал восстановление стабильности в Ливии приоритетом правительства

Напомним, в 2011 был убит лидер Ливии Муаммара Каддафи, после чего в стране воцарился политический кризис. Сейчас в государстве действует двоевластие: запад контролируется Правительством национального согласия (ПНС), которое создано при поддержке ООН и ЕС, а восток находится под контролем избранного народом парламента.

Напомним, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар 4 апреля начал операцию по «освобождению от террористов» столицы страны. Лояльные ПНС силы в ответ объявили операцию «Вулкан гнева»

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Автор: Арсений Аскольский
#италия #ливия #конте

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