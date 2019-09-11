Премьер Италии назвал восстановление стабильности в Ливии приоритетом правительства

Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте назвал восстановление стабильности в Ливии приоритетом возглавляемого им кабмина. Об этом он заявил в Палате представителей перед вотумом доверия новому правительству.

Конте подчеркнул, что Италия внимательно следит за Ливией, где сейчас неспокойная обстановка. Премьер заявил, что его личное стремление к миру в регионе подчеркивает то значение, которое Италия придает ситуации в африканской стране.

Политик считает, что регулярные визиты в Ливию поспособствуют организации как продуктивных встреч, так и развитию политических двухсторонних отношений.

Напомним, в 2011 был убит лидер Ливии Муаммара Каддафи, после чего в стране воцарился политический кризис. Сейчас в государстве действует двоевластие: запад контролируется Правительством национального согласия (ПНС), которое создано при поддержке ООН и ЕС, а восток находится под контролем избранного народом парламента.

Напомним, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар 4 апреля начал операцию по «освобождению от террористов» столицы страны. Лояльные ПНС силы в ответ объявили операцию «Вулкан гнева»