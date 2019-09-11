Итоги выборов в севастопольское Заксобрание утвердил избирком

Представители от КПРФ, ЛДПР, «Единой России», «Справедливой России», Партии пенсионеров за социальную справедливость и «Зеленых» получили мандаты по итогам выборов в Заксобрание Севастополя второго созыва.

«Принято единогласно», — сказал глава избиркома Сергей Даниленко во время заседания избиркома в среду, передает корреспондент ТАСС.

24 депутата будут заседать в севастопольском парламенте второго созыва. 16 из них избирались по спискам от партий, еще восемь — по одномандатным округам. Шестеро из этих восьми идут от «Единой России», еще один от «Зеленых», последний — самовыдвиженец.

Лидирует по партийным спискам «Единая Россия» — результат 38,5%. По 18,7% и 18,55% набрали КПРФ и ЛДПР, 8,78% у «справедливороссов». У «Партии пенсионеров…» — 6,78%, а «Коммунисты России» не прошли в Заксобрание, получив лишь 3,81% голосов.

Жалоб по прошедшим 8 сентября выборам в севастопольские избиркомы не поступало, результаты голосования признаны действительными на всех избирательных участках. Общая явка по Севастополю составила 29,12%, пятью годами ранее явка была 48,5%.

В среду сообщалось, что избирком подтвердил победу Бату Хасикова на выборах главы Калмыкии.