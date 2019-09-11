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16:25   11 Сентября 2019
Россия

Госдума получит правки в закон о персональных данных в ближайшую сессию

Госдума получит правки в закон о персональных данных в ближайшую сессию

Глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков рассказал о работе над проектом закона о защите персональных данных в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24».

«Я думаю, в эту сессию, в ближайшую, в Госдуму будет внесен законопроект о защите персональных данных, где как раз будет, с одной стороны, усилена защита персональных данных, но, с другой стороны, бизнес получит возможность работать с обезличенными данными, то есть с большими данными», — поделился министр.

Он добавил, что такой массив информации — это огромный ресурс. В частности, его можно использовать для повышения эффективности производства и производительности труда.

Госдума получит правки в закон о персональных данных в ближайшую сессию

Напомним, что законопроект Минкомсвязи позволит бизнесу активнее и эффективнее использовать собранные данные. Кроме этого, он регулирует работу с обезличенными сведениями и реформирует согласие на обработку персональных данных.

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Автор: Анна Манц
#минкомсвязи #персональные данные #носков

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