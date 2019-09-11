Младенец в Москве утонул в ванной без присмотра матери

В Москве маленький ребенок утонул в ванной без присмотра матери. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Трагедия произошла в одном из домов столицы в среду, 11 сентября. Женщина купала в ванной своего 11-месячного сына. В какой-то момент она отлучилась на кухню, и ребенок остался один. За несколько секунд ребенок захлебнулся водой, спасти его не удалось.

Сейчас полиции предстоит установить все обстоятельства случившегося. В отношении женщины могут завести уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.