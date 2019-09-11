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Ополченец погиб в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ

Ополченец погиб в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ

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16:25   11 Сентября 2019
Россия

Младенец в Москве утонул в ванной без присмотра матери

Младенец в Москве утонул в ванной без присмотра матери

В Москве маленький ребенок утонул в ванной без присмотра матери. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва». 

Трагедия произошла в одном из домов столицы в среду, 11 сентября. Женщина купала в ванной своего 11-месячного сына. В какой-то момент она отлучилась на кухню, и ребенок остался один. За несколько секунд ребенок захлебнулся водой, спасти его не удалось. 

Сейчас полиции предстоит установить все обстоятельства случившегося. В отношении женщины могут завести уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #ребенок #чп

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