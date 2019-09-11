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16:28   11 Сентября 2019
Весь мир

Умер бывший президент Индонезии

Умер бывший президент Индонезии

На 84-м году жизни умер бывший лидер Индонезии Бухаруддин Юсуф Хабиби. Об этом пишет издание Jakarta Post.

Газета сообщила, что политик был госпитализирован в военный госпиталь Джакарты в понедельник, 9 сентября, после внезапного ухудшения состояния здоровья. С тех пор он находился в реанимации.

О смерти экс-президента сообщила в на своей странице в Instagram его внучатая племянница, певица Мелани Субоно.

«Спасибо за то, что вы сделали Индонезию лучше, спасибо за то, что научили меня не сдаваться», — написала она на своей странице. 

Хабиби занял пост президента Индонезии в мае 1998 года и работал до 1999 года, когда парламент избрал нового лидера страны.

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #индонезия

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