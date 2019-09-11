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16:19   11 Сентября 2019
Весь мир

Москва и Хельсинки заинтересованы в высокоскоростном железнодорожном сообщении

Москва и Хельсинки заинтересованы в высокоскоростном железнодорожном сообщении

Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала заявил, что его страна заинтересована в развитии высокоскоростного железнодорожного сообщения между Хельсинки и Москвой.

Таким образом посол ответил на вопрос журналистов о перспективах создания высокоскоростной железнодорожной ветки между двумя столицами.

«Насколько знаю, Финские и Российские железные дороги давно обсуждают, как ускорить этот маршрут. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы иметь хорошее быстрое сообщение между Москвой и Хельсинки».

Ранее заместитель генерального директора РЖД Олег Тони назвал имеющийся пассажиропоток достаточным для того, чтобы загрузить высокоскоростную магистраль из Москвы в Петербург, при этом он добавил, что, доехав до Петербурга , пассажир может продолжить движение и доехать до столицы Финляндии.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #экономика #финляндия #политика #общество #весь мир #железная дорога

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