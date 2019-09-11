Шойгу встретится с Нетаньяху в Сочи

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Сочи. Встреча состоится в четверг, 12 сентября, сообщает канцелярия израильского премьера.

Ранее анонсировалась встреча Биньямина Нетаньяху с президентом РФ Владимиром Путиным. Она также состоится в Сочи 12 сентября. В рамках встречи стороны поделятся мнениями о Сирии, а также обсудят ряд региональных вопросов.

Предыдущий визит израильского лидера в Россию состоялся в апреле 2019 года, когда он встретился с Владимиром Путиным и поучаствовал в церемонии возвращения останков военного Захарии Баумеля из Израиля. В течение минувших четырех лет российский лидер и израильский премьер провели 12 встреч.

Ранее стало известно, что Путин и Нетаньяху могут обсудить в Сочи подготовку встречи Совбезов РФ, Израиля и США.