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16:13   11 Сентября 2019
Россия

Лайнер «Мустай Карим» спустили на воду в Нижнем Новгороде впервые за 60 лет

Лайнер «Мустай Карим» спустили на воду в Нижнем Новгороде впервые за 60 лет

Четырехпалубный круизный лайнер «Мустай Карим» спустили на воду на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде впервые за 60 лет. Судно соответствует уровню пятизвездочного отеля.

Теплоход строили на нижегородской верфи с весны 2017 года. По словам президента Объединенной судостроительной компании Алексея Рахманова, пассажирские суда не строили в России около 60 лет.

«Мы смогли собрать ключевые компетенции. Хорошо поработали инженеры, чтобы в сжатые сроки спустить на воду судно в высокой степени готовности», — заявил он.

Глава завода «Красное Сормово» Михаил Першин рассказал, что сдать судно заказчику планируется весной 2020 года. Лайнер готов на 80%. Зимой компания будет заниматься отделкой и доводкой, чтобы с началом навигации судно вышло в рейс.

Теплоход «Мустай Карим» соответствует уровню пятизвездочного отеля. На лайнере откроют рестораны и бары, библиотеку, конференц-зал, спа-салон и открытую зону-солярий на верхней палубе.

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Автор: Арсений Аскольский
#нижний новгород #теплоход

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