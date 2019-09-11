Власти Украины выплатят по 100 тысяч гривен вернувшимся из России лицам
Украинское правительство решило выплатить ранее удерживаемым лицам, которые вернулись из России, по четыре тысячи долларов, то есть примерно по 270 тысяч рублей. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.
«Только что приняла участие во втором заседании кабинета министров Украины. Было принято важное решение — каждый из 35 освобожденных 7 сентября украинских граждан получит единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч гривен», — указано в публикации.
Ответственным назначили министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Напомним, что минимальная заработная плата в стране на данный момент оценивается в 114 долларов или семь с половиной тысяч рублей, а средняя — 433 доллара или чуть больше 28 тысяч рублей.
Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. На Украину вернулись 35 осужденных, среди который готовивший теракт Олег Сенцов и участвовавшие в провокации на Керченском заливе моряки.