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16:01   11 Сентября 2019
Россия

Силовикам могут разрешить уничтожать дроны

Силовикам могут разрешить уничтожать дроны

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона, который позволяет российским силовикам сбивать дроны, которые несут угрозу. Документ был внесен еще в январе, однако было принято решение о его доработке. 

Законопроект должен устранить пробелы в нынешнем законодательстве. Он четко обозначит полномочия ФСО, Росгвардии, МВД, ФСБ и СВР по пресечению использования беспилотников в противоправных целях.

«Цель законопроекта — дать правоохранительным органам возможность определять принадлежность дрона, связаться с внешним пилотом при любых обстоятельствах или имеющимися средствами менять траекторию полета беспилотника без его повреждения», — сказано в документе. 

Если дрон угрожает жизни и здоровью граждан, несет опасность для важных гособъектов, транспортной и энергетической инфраструктуры, силовики имеют право его уничтожить.

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Автор: Виктория Разумовская
#госдума #законопроект #силовики #беспилотники

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