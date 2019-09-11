Силовикам могут разрешить уничтожать дроны

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона, который позволяет российским силовикам сбивать дроны, которые несут угрозу. Документ был внесен еще в январе, однако было принято решение о его доработке.

Законопроект должен устранить пробелы в нынешнем законодательстве. Он четко обозначит полномочия ФСО, Росгвардии, МВД, ФСБ и СВР по пресечению использования беспилотников в противоправных целях.

«Цель законопроекта — дать правоохранительным органам возможность определять принадлежность дрона, связаться с внешним пилотом при любых обстоятельствах или имеющимися средствами менять траекторию полета беспилотника без его повреждения», — сказано в документе.

Если дрон угрожает жизни и здоровью граждан, несет опасность для важных гособъектов, транспортной и энергетической инфраструктуры, силовики имеют право его уничтожить.