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16:02   11 Сентября 2019
Россия

Золотов открыл в Туле мемориал в честь погибших при исполнении служебного долга

Золотов открыл в Туле мемориал в честь погибших при исполнении служебного долга

Генерал армии Виктор Золотов открыл мемориал погибшим при исполнении долга военнослужащим в Туле. Об этом 11 сентября сообщает РИА Новости. 

По информации СМИ, Золотов проинспектировал региональное управление ведомства, осмотрел поступившую недавно на вооружение автомобильную технику, а также введенные в эксплуатацию (после капремонта) объекты управления. Кроме этого, вместе с губернатором Тувы Алексеем Дюминым он открыл мемориал военнослужащим, которые погибли во время исполнения воинского и служебного долга. 

На памятник нанесены 29 фамилий, в том числе тех, кто был удостоен звания Герой России — старшего лейтенанта милиции Дмитрия Горшкова, лейтенанта Евгения Рындина, а также сержанта Сергея Бурнаева. 

«Каждый день тысячи солдат войск правопорядка выходят на службу, обеспечивая надежную защиту государства от угроз внутренней безопасности, защищая граждан нашей страны от насилия и криминала, порой выполнить поставленную задачу им удается лишь ценой собственной жизни», — заметил Золотов.

В среду прошло открытие храма Святого Благоверного князя Александра Невского, который построен на территории управления Росгвардии в Тульской области. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #золотов

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