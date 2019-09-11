Золотов открыл в Туле мемориал в честь погибших при исполнении служебного долга

Генерал армии Виктор Золотов открыл мемориал погибшим при исполнении долга военнослужащим в Туле. Об этом 11 сентября сообщает РИА Новости.

По информации СМИ, Золотов проинспектировал региональное управление ведомства, осмотрел поступившую недавно на вооружение автомобильную технику, а также введенные в эксплуатацию (после капремонта) объекты управления. Кроме этого, вместе с губернатором Тувы Алексеем Дюминым он открыл мемориал военнослужащим, которые погибли во время исполнения воинского и служебного долга.

На памятник нанесены 29 фамилий, в том числе тех, кто был удостоен звания Герой России — старшего лейтенанта милиции Дмитрия Горшкова, лейтенанта Евгения Рындина, а также сержанта Сергея Бурнаева.

«Каждый день тысячи солдат войск правопорядка выходят на службу, обеспечивая надежную защиту государства от угроз внутренней безопасности, защищая граждан нашей страны от насилия и криминала, порой выполнить поставленную задачу им удается лишь ценой собственной жизни», — заметил Золотов.

В среду прошло открытие храма Святого Благоверного князя Александра Невского, который построен на территории управления Росгвардии в Тульской области.