Сбербанк может снизить ставки по ипотеке в 2019 году, сообщил Греф

Сбербанк может снизить ставки по ипотеке в 2019 году, сообщил глава банка Герман Греф. По его словам, это может произойти после снижения ключевой ставки, которую произвел Центробанк РФ на минувшей неделе.

Греф заявил, что не знает, на сколько могут снизить ставку, а также не уточнил примерные сроки, но отметил, что это может случиться до конца текущего года.

О снижении ключевой ставки стало известно в пятницу, 6 сентября, об этом заявили в ЦБ РФ. Комментируя снижение, глава министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что это было ожидаемо.