Новый глава японского МИД настроен на скорейшую встречу с Лавровым

Тосимицу Мотэги – новый министр иностранных дел Японии – заявил, что выступает за скорейшее проведение переговоров с главой российского внешнеполитического ведомства Сереем Лавровым на тему заключения между нашими странами мирного договора.

Слова Мотэги в среду приводит информационное агентство Kyodo.

«Хотел бы как можно скорее провести переговоры по мирному договору с министром (Сергеем) Лавровым», - говорится в сообщении.

Ранее в среду японский премьер-министр Синдзо Абэ, проведя ряд перестановок в правительстве, заявил, что Токио продолжит развивать отношения с Москвой по разным направлениям. Также Абэ выразил надежду, что опыт Мотэги, который до назначения на пост главы МИД отвечал за торговые переговоры с США, пригодится ему на новой должности.