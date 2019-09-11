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Ополченец погиб в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ

Ополченец погиб в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ

 Власти Украины выплатят по 100 тысяч гривен вернувшимся из России лицам

Власти Украины выплатят по 100 тысяч гривен вернувшимся из России лицам
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15:52   11 Сентября 2019
Весь мир

Новый глава японского МИД настроен на скорейшую встречу с Лавровым

Новый глава японского МИД настроен на скорейшую встречу с Лавровым

Тосимицу Мотэги – новый министр иностранных дел Японии – заявил, что выступает за скорейшее проведение переговоров с главой российского внешнеполитического ведомства Сереем Лавровым на тему заключения между нашими странами мирного договора.

Слова Мотэги в среду приводит информационное агентство Kyodo.

«Хотел бы как можно скорее провести переговоры по мирному договору с министром (Сергеем) Лавровым», - говорится в сообщении.

Ранее в среду японский премьер-министр Синдзо Абэ, проведя ряд перестановок в правительстве, заявил, что Токио продолжит развивать отношения с Москвой по разным направлениям. Также Абэ выразил надежду, что опыт Мотэги, который до назначения на пост главы МИД отвечал за торговые переговоры с США, пригодится ему  на новой должности.

Новый глава японского МИД настроен на скорейшую встречу с Лавровым

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Автор: Александр Люблинский
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