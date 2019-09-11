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15:29   11 Сентября 2019
Россия

Новак заявил о подписании соглашения между РФ и Саудовской Аравией

Новак заявил о подписании соглашения между РФ и Саудовской Аравией

Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил журналистам, что в рамках визита президента РФ Владимира Путина в СА между странами будет подписан пакет соглашений.

Путин посетит Саудовскую Аравию в октябре. Конкретное число готовящихся к подписанию документов неизвестно, но Новак заявил о нескольких десятках проектов.

«У нас там готовится очень большой, солидный пакет документов. Несколько десятков проектов», — заявил российский министр.

 В среду Новак сообщил о договоренности между Монголией и Россией создать рабочую группу по проекту газопровода в Китай.

Новак заявил о подписании соглашения между РФ и Саудовской Аравией

Ранее 6 сентября зампред Европейской комиссии Марош Шефчович рассказал, что договорился с Новаком о трехстороннем раунде переговоров с участием Киева по продолжению транзита российского газа в Европу через территорию Украины.

Напомним, нынешний договор с Киевом о транзите заканчивается в начале 2020 года: после его окончания РФ желает продлить контракт еще на год, а Евросоюз предлагает долгосрочный договор, с фиксированными гарантиями по годовому объему газа для украинской стороны.

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Автор: Тимофей Булочкин
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