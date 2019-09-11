Продолжительность жизни россиян выросла на восемь лет

Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко сообщил, что в России за последние 20 лет увеличилась продолжительность жизни в среднем на восемь лет.

По его словам, за последние десятилетия здравоохранение шагнуло вперед. Увеличилась продолжительность жизни россиян, младенческая смертность сократилась более чем в 3,5 раза, материнская смертность сократилась в пять раз.

«Это все те шаги, которые страна, министерство здравоохранения делает ежечасно, ежеминутно», — добавил Мурашко.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что средняя продолжительности жизни в России у женщин составляет 78,5 лет, а у мужчин – 68,5 лет.