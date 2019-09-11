Курорты сирийской Латакии способны угодить туристам любого достатка

Главный порт Сирии Латакия готов принять у себя зарубежных путешественников, но среди туристов пока встречаются в основном сирийцы, сообщило «Федеральное агентство новостей». Иностранцы зря опасаются за безопасность, ведь город не познал ужасов войны.

Среди отдыхающих также можно заметить россиян, которые давно здесь живут. Стоит отметить, что для России порт известен благодаря авиабазе «Хеймим», в которой с 2015 года располагается группа Воздушно-космических сил РФ.

Вода курорта имеет комфортную температуру больше полугода, а пик сезона приходится на лето. Среди пляжей есть как закрытые, так и общественные. Отели здесь также подходят для людей с достатком и экономных. В иных случаях можно снять собственный домик.

Для любителей необычного и даже экстремального отдыха здесь есть пляжи Шабатлия и Вади Кандиль, который также известен под названием «черные пески». Они находятся в нескольких километрах от города, а добраться можно на машине или такси. Стоит отметить, что в Шабатлии располагается резиденция сирийского главы. Кроме этого, она примечательная лучшими местами для прыжков в воду и дайвинга.