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Ополченец погиб в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ

Ополченец погиб в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ

 Власти Украины выплатят по 100 тысяч гривен вернувшимся из России лицам

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15:39   11 Сентября 2019
Весь мир

Курорты сирийской Латакии способны угодить туристам любого достатка

Курорты сирийской Латакии способны угодить туристам любого достатка

Главный порт Сирии Латакия готов принять у себя зарубежных путешественников, но среди туристов пока встречаются в основном сирийцы, сообщило «Федеральное агентство новостей». Иностранцы зря опасаются за безопасность, ведь город не познал ужасов войны.

Среди отдыхающих также можно заметить россиян, которые давно здесь живут. Стоит отметить, что для России порт известен благодаря авиабазе «Хеймим», в которой с 2015 года располагается группа Воздушно-космических сил РФ.

Курорты сирийской Латакии способны угодить туристам любого достатка

Курорты сирийской Латакии способны угодить туристам любого достатка

Вода курорта имеет комфортную температуру больше полугода, а пик сезона приходится на лето. Среди пляжей есть как закрытые, так и общественные. Отели здесь также подходят для людей с достатком и экономных. В иных случаях можно снять собственный домик.

Курорты сирийской Латакии способны угодить туристам любого достатка

Курорты сирийской Латакии способны угодить туристам любого достатка

Для любителей необычного и даже экстремального отдыха здесь есть пляжи Шабатлия и Вади Кандиль, который также известен под названием «черные пески». Они находятся в нескольких километрах от города, а добраться можно на машине или такси. Стоит отметить, что в Шабатлии располагается резиденция сирийского главы. Кроме этого, она примечательная лучшими местами для прыжков в воду и дайвинга.

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Автор: Анна Манц
#сирия #латакия #курорт

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