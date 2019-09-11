Лавров отказался «гадать», как повлияет отставка Болтона на отношения с США

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не станет «гадать», как повлияет отставка советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона на отношения РФ и США. Об этом 11 сентября сообщает РИА Новости.

Ранее американский лидер Дональд Трамп попросил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона покинуть пост из-за конфликтов и разногласий, которые существуют между ними. В свою очередь, Болтон заявил, что сам предложил Трампу уйти в отставку. Президент США также заявил, что объявит кандидата на пост уже на следующей неделе.

Лавров подчеркнул, что Трамп не раз высказывался за нормализацию отношений между Россией и США, а что касается отставки Болтона, то «гадать» о ее влиянии глава МИД отказался.

«Эти высказывания (о налаживании отношений между РФ и США — ред.) мы слышали, мы их приветствуем, они были подтверждены на встрече в июне этого года между президентами Путиным и Трампом в Осаке на полях саммита G20», — сказал Лавров.

Лавров также напомнил слова главы госдепартамента США Майка Помпео, который заявил, что никаких изменений во внешней политике США не будет. Поэтому глава МИД предложил руководствоваться реально происходящими событиями, и только тогда можно понять, есть изменения или нет.