Стране нужны частные детские сады, считает Медведев

Стране нужны частные детские сады, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев. По словам политика, практически все регионы России закрыли проблему нехватки мест в детских садах для детей от трех до семи лет.

Медведев отметил, что необходимы небольшие группы для присмотра за детьми, например, частные детские сады, но при этом они должны соблюдать все необходимые правила. Кроме того, в группах должно быть разумное количество мест. При этом Медведев говорит, что такие частные детские сады могут находиться в каждом жилом доме. Причем для этого, по словам российского премьера, не нужно строить отдельные здания и соблюдать все требуемые нормы, которые предъявляют к таким большим строениям по закону.

Ранее премьер-министр РФ заявил, что в России необходимо приводить в порядок сельские поликлиники и больницы. Также Медведев отметил, что в России необходимо создавать более гибкий график работы для людей, а часть россиян могут легко перейти на четырехдневную рабочую неделю в самое ближайшее время.