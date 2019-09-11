Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сбербанк может снизить ставки по ипотеке в 2019 году, сообщил Греф

Сбербанк может снизить ставки по ипотеке в 2019 году, сообщил Греф

 Лавров отказался «гадать», как повлияет отставка Болтона на отношения с США

Лавров отказался «гадать», как повлияет отставка Болтона на отношения с США
Взрывы прогремели на арсенале Минобороны Украины

Взрывы прогремели на арсенале Минобороны Украины

 Депутатская неприкосновенность на Украине отменена

Депутатская неприкосновенность на Украине отменена
ЛНА генерала Хафтара в Ливии заявили о смерти 200 солдат Сарраджа

ЛНА генерала Хафтара в Ливии заявили о смерти 200 солдат Сарраджа

 Лед в Арктике в августе стаял на треть больше обычного

Лед в Арктике в августе стаял на треть больше обычного
Сбербанк может снизить ставки по ипотеке в 2019 году, сообщил Греф

Сбербанк может снизить ставки по ипотеке в 2019 году, сообщил Греф

 Лавров отказался «гадать», как повлияет отставка Болтона на отношения с США

Лавров отказался «гадать», как повлияет отставка Болтона на отношения с США
Взрывы прогремели на арсенале Минобороны Украины

Взрывы прогремели на арсенале Минобороны Украины

 Депутатская неприкосновенность на Украине отменена

Депутатская неприкосновенность на Украине отменена
ЛНА генерала Хафтара в Ливии заявили о смерти 200 солдат Сарраджа

ЛНА генерала Хафтара в Ливии заявили о смерти 200 солдат Сарраджа

 Лед в Арктике в августе стаял на треть больше обычного

Лед в Арктике в августе стаял на треть больше обычного
15:11   11 Сентября 2019
Россия

Стране нужны частные детские сады, считает Медведев

Стране нужны частные детские сады, считает Медведев

Стране нужны частные детские сады, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев. По словам политика, практически все регионы России закрыли проблему нехватки мест в детских садах для детей от трех до семи лет. 

Медведев отметил, что необходимы небольшие группы для присмотра за детьми, например, частные детские сады, но при этом они должны соблюдать все необходимые правила. Кроме того, в группах должно быть разумное количество мест. При этом Медведев говорит, что такие частные детские сады могут находиться в каждом жилом доме. Причем для этого, по словам российского премьера, не нужно строить отдельные здания и соблюдать все требуемые нормы, которые предъявляют к таким большим строениям по закону. 

Ранее премьер-министр РФ заявил, что в России необходимо приводить в порядок сельские поликлиники и больницы. Также Медведев отметил, что в России необходимо создавать более гибкий график работы для людей, а часть россиян могут легко перейти на четырехдневную рабочую неделю в самое ближайшее время. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #медведев #общество #детские сады

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...