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15:31   11 Сентября 2019
Россия

Эксперт оценил победу Беглова на выборах главы Петербурга

Эксперт оценил победу Беглова на выборах главы Петербурга

Горизбирком Петербурга официально признал итоги выборов губернатора действительными. Победу одержал самовыдвиженец Александр Беглов. Политолог Игорь Ермолаев в беседе с «Невскими Новостями» высоко оценил проведение губернаторских выборов.

В выборах участвовали 30,7% избирателей, из них 63,44 % отдали голос за Александра Беглова. Второе место получила Надежда Тихонова от «Справедливой России», которая набрала 16,84% голосов, третье — Михаил Амосов от «Гражданской платформы» (16,03%).

 Нареканий и жалоб у избирательной комиссии на губернаторскую кампанию нет в отличие от муниципальной кампании. На мой взгляд, губернаторская кампания организована хорошо. Можно с уверенностью сказать, что выборы губернатора Петербурга прошли успешно.», — заявил эксперт.

По словам собеседника издания, явка в 30% для сентября, когда еще завершился отпускной период, вполне нормальная. Результаты Беглова, за которого проголосовали 60% избирателей, показывают, что именно его жители города хотят видеть на посту губернатора.

Ермолаев подчеркнул, что основной акцент программы Беглова направлен на социальную политику —  здравоохранения и образование.

Уверен, что в этих сферах очень скоро будет прослеживаться заметный прогресс. Также учитывая то, что сам Беглов в прошлом строитель, то вопросы капитального ремонта и строительства тоже будут активно развиваться», — заключил Игорь Ермолаев.

Петербуржцы выбирали губернатора в единый день голосования — 8 сентября. Выборы прошли на 1944 участках, в том числе на экстерриториальных (в Ленинградской и Псковской областях).

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Автор: Арсений Аскольский
#беглов

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