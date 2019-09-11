Эксперт оценил победу Беглова на выборах главы Петербурга

Горизбирком Петербурга официально признал итоги выборов губернатора действительными. Победу одержал самовыдвиженец Александр Беглов. Политолог Игорь Ермолаев в беседе с «Невскими Новостями» высоко оценил проведение губернаторских выборов.

В выборах участвовали 30,7% избирателей, из них 63,44 % отдали голос за Александра Беглова. Второе место получила Надежда Тихонова от «Справедливой России», которая набрала 16,84% голосов, третье — Михаил Амосов от «Гражданской платформы» (16,03%).

Нареканий и жалоб у избирательной комиссии на губернаторскую кампанию нет в отличие от муниципальной кампании. На мой взгляд, губернаторская кампания организована хорошо. Можно с уверенностью сказать, что выборы губернатора Петербурга прошли успешно.», — заявил эксперт.

По словам собеседника издания, явка в 30% для сентября, когда еще завершился отпускной период, вполне нормальная. Результаты Беглова, за которого проголосовали 60% избирателей, показывают, что именно его жители города хотят видеть на посту губернатора.

Ермолаев подчеркнул, что основной акцент программы Беглова направлен на социальную политику — здравоохранения и образование.

Уверен, что в этих сферах очень скоро будет прослеживаться заметный прогресс. Также учитывая то, что сам Беглов в прошлом строитель, то вопросы капитального ремонта и строительства тоже будут активно развиваться», — заключил Игорь Ермолаев.

Петербуржцы выбирали губернатора в единый день голосования — 8 сентября. Выборы прошли на 1944 участках, в том числе на экстерриториальных (в Ленинградской и Псковской областях).