ЛНА генерала Хафтара в Ливии заявили о смерти 200 солдат Сарраджа

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар заявил, что военные операции в Триполи будут продолжаться до тех пор, пока столица не будет освобождена от ополченцев. Более 200 солдат Правительства национального согласия, возглавляемого Файезем Сарраджем, были убиты в недавних столкновениях, сообщает Asharq Al-Awsat.

Официальный представитель Хафтара генерал-майор Ахмед аль-Мисмари заявил, что ЛНА воюет против «террористов, ополченцев и преступников». Он утверждает, что военные действия со стороны войск Хафтара не мотивированы политически и не связаны с чьим-либо влиянием или ресурсами.

«Наша миссия в том, чтобы искоренить терроризм, обеспечить возвращение нормальной жизни в Ливии и дать возможность ливийцам свободно голосовать за конституцию, избирать лидеров и представителей», — заявил Мисмари.

Подконтрольные ЛНА СМИ заявили о «великой победе» Хафтара после недавней атаки на 38 объектов ополченцев Сарраджа, связанных с террористическими группами. также было уничтожено семь транспортных средств войск ПНЕ.

Накануне Саррадж заявил, что нападение сил Хафтара на Триполи прервало работу по созданию конституции.