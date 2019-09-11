Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сбербанк может снизить ставки по ипотеке в 2019 году, сообщил Греф

Сбербанк может снизить ставки по ипотеке в 2019 году, сообщил Греф

 Лавров отказался «гадать», как повлияет отставка Болтона на отношения с США

Лавров отказался «гадать», как повлияет отставка Болтона на отношения с США
Взрывы прогремели на арсенале Минобороны Украины

Взрывы прогремели на арсенале Минобороны Украины

 Депутатская неприкосновенность на Украине отменена

Депутатская неприкосновенность на Украине отменена
ЛНА генерала Хафтара в Ливии заявили о смерти 200 солдат Сарраджа

ЛНА генерала Хафтара в Ливии заявили о смерти 200 солдат Сарраджа

 Лед в Арктике в августе стаял на треть больше обычного

Лед в Арктике в августе стаял на треть больше обычного
Сбербанк может снизить ставки по ипотеке в 2019 году, сообщил Греф

Сбербанк может снизить ставки по ипотеке в 2019 году, сообщил Греф

 Лавров отказался «гадать», как повлияет отставка Болтона на отношения с США

Лавров отказался «гадать», как повлияет отставка Болтона на отношения с США
Взрывы прогремели на арсенале Минобороны Украины

Взрывы прогремели на арсенале Минобороны Украины

 Депутатская неприкосновенность на Украине отменена

Депутатская неприкосновенность на Украине отменена
ЛНА генерала Хафтара в Ливии заявили о смерти 200 солдат Сарраджа

ЛНА генерала Хафтара в Ливии заявили о смерти 200 солдат Сарраджа

 Лед в Арктике в августе стаял на треть больше обычного

Лед в Арктике в августе стаял на треть больше обычного
15:14   11 Сентября 2019
Весь мир

ЛНА генерала Хафтара в Ливии заявили о смерти 200 солдат Сарраджа

ЛНА генерала Хафтара в Ливии заявили о смерти 200 солдат Сарраджа

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар заявил, что военные операции в Триполи будут продолжаться до тех пор, пока столица не будет освобождена от ополченцев. Более 200 солдат Правительства национального согласия, возглавляемого Файезем Сарраджем, были убиты в недавних столкновениях, сообщает Asharq Al-Awsat.

Официальный представитель Хафтара генерал-майор Ахмед аль-Мисмари заявил, что ЛНА воюет против «террористов, ополченцев и преступников». Он утверждает, что военные действия со стороны войск Хафтара не мотивированы политически и не связаны с чьим-либо влиянием или ресурсами.

«Наша миссия в том, чтобы искоренить терроризм, обеспечить возвращение нормальной жизни в Ливии и дать возможность ливийцам свободно голосовать за конституцию, избирать лидеров и представителей», — заявил Мисмари.

ЛНА генерала Хафтара в Ливии заявили о смерти 200 солдат Сарраджа

Подконтрольные ЛНА СМИ заявили о «великой победе» Хафтара после недавней атаки на 38 объектов ополченцев Сарраджа, связанных с террористическими группами. также было уничтожено семь транспортных средств войск ПНЕ.

Накануне Саррадж заявил, что нападение сил Хафтара на Триполи прервало работу по созданию конституции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#политика #ливия #африка #новости #общество #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...