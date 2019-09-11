Саудовская Аравия и РФ подпишут десятки соглашений во время визита Путина

Глава Минэнерго России Александр Новак анонсировал подписание нескольких десятков соглашений по различным проектам во время визита российского лидера Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Об этом 11 сентября сообщает РИА Новости.

В среду журналист задал вопрос, сколько планируется подписать соглашений во время визита Путина в Саудовскую Аравию. Глава ведомства ответил, что их насчитывается десятки.

«У нас там готовится очень большой, солидный пакет документов. Несколько десятков проектов», — ответил Новак.

Глава российского государства планирует приехать с визитом в Саудовскую Аравию в октябре этого года.