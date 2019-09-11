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 Лед в Арктике в августе стаял на треть больше обычного

Лед в Арктике в августе стаял на треть больше обычного
14:58   11 Сентября 2019
Весь мир

Лед в Арктике в августе стаял на треть больше обычного

Лед в Арктике в августе стаял на треть больше обычного

Средняя площадь льда в арктическом регионе в августе на 35% меньше, чем средний показатель для этого месяца.  Об этом сообщили специалисты Европейского сервиса мониторинга атмосферы Copernicus (CAMS) в среду, 11 сентября.

Отмечается, что средняя площадь арктического льда в текущем августе августе ода составила 4,8 миллиона квадратных километров. Этот показатель по объему стаиваиния льда занимает второе место после показателя 2012 года.

По данным ученых, меньше всего льда зафиксировано в море Бофорта, Чукотскоми Восточно-Сибирском морях. При этом в районе Шпицбергена уровень льда оказался даже даже выше стандартного.

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Автор: Арсений Аскольский
#арктика #лед

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