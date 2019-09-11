Медведев уверен, что четырехдневная рабочая неделя в ряде профессий наступит «хоть завтра»

Глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что четырехдневная рабочая неделя для представителей ряда профессий может наступить «хоть завтра». При этом для других это далекая перспектива.

Премьер подчеркнул, что трудовой кодекс должен стать более современным. Это касается как гибкого рабочего графика, так и места работы и обучения людей. По словам Медведева, возможный переход на четырехдневную рабочую неделю не должен «сопровождаться изменением заработной платы, зарплата не должна падать, а должна только расти».

Он подчеркнул, что трудовое законодательство должно давать человеку возможность выбирать, как работать и организовывать свой день.

«Естественно, работодатели не должны чувствовать себя в накладе, они руководят производством», — добавил Медведев.

Глава кабмина пообещал, что проведет совещание с работодателями и профсоюзами о возможном сокращении рабочей недели.