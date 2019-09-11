Зюганов назвал правильным решение Трампа уволить Болтона

Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов назвал правильным решение президента США Дональда Трампа уволить Джона Болтона с поста советника по национальной безопасности. Об этом российский политик заявил в среду, 11 сентября, на пресс-конференции для СМИ.

По словам Зюганова, Болтон является «самым отъявленным русофобом» и «злобным организатором военных провокаций». Геннадий Зюганов отметил, что Трамп выгнал Болтона, и такое решение является правильным. Лидер КПРФ заявил, что приветствует эти действия Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп заявил об увольнении Джона Болтона во вторник, 10 сентября. Сам Болтон уверяет, что подал в отставку еще накануне вечером, то есть 9 сентября.

Отставку Болтона прокомментировал замглавы МИД РФ Сергей Рябков и официальный представитель ведомства Мария Захарова, заявив, что у американского политика были скрытые разногласия с Трампом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Болтон был интересным собеседником, но имел резкие политические взгляды.

Комментируя ход Джона Болтона, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сказал, что с его уходом мир облегченно вздохнет.