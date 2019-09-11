Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сбербанк может снизить ставки по ипотеке в 2019 году, сообщил Греф

Сбербанк может снизить ставки по ипотеке в 2019 году, сообщил Греф

 Лавров отказался «гадать», как повлияет отставка Болтона на отношения с США

Лавров отказался «гадать», как повлияет отставка Болтона на отношения с США
Взрывы прогремели на арсенале Минобороны Украины

Взрывы прогремели на арсенале Минобороны Украины

 Депутатская неприкосновенность на Украине отменена

Депутатская неприкосновенность на Украине отменена
ЛНА генерала Хафтара в Ливии заявили о смерти 200 солдат Сарраджа

ЛНА генерала Хафтара в Ливии заявили о смерти 200 солдат Сарраджа

 Лед в Арктике в августе стаял на треть больше обычного

Лед в Арктике в августе стаял на треть больше обычного
Сбербанк может снизить ставки по ипотеке в 2019 году, сообщил Греф

Сбербанк может снизить ставки по ипотеке в 2019 году, сообщил Греф

 Лавров отказался «гадать», как повлияет отставка Болтона на отношения с США

Лавров отказался «гадать», как повлияет отставка Болтона на отношения с США
Взрывы прогремели на арсенале Минобороны Украины

Взрывы прогремели на арсенале Минобороны Украины

 Депутатская неприкосновенность на Украине отменена

Депутатская неприкосновенность на Украине отменена
ЛНА генерала Хафтара в Ливии заявили о смерти 200 солдат Сарраджа

ЛНА генерала Хафтара в Ливии заявили о смерти 200 солдат Сарраджа

 Лед в Арктике в августе стаял на треть больше обычного

Лед в Арктике в августе стаял на треть больше обычного
15:21   11 Сентября 2019
Россия

Вучич заявил, что Сербия продолжит придерживаться военного нейтралитета

Вучич заявил, что Сербия продолжит придерживаться военного нейтралитета

Сербский президент Александр Вучич, в ходе визита в страну чешского коллеги Милоша Земана заявил, что Сербия будет продолжать свою политику военного нейтралитета.

По словам Вучича, это решение сербского народа и парламента, и это решение является лучшим для страны.

«Считаю, что это – лучшее решение Сербии, так мы заботимся о себе, защите нашего неба и земли, подчеркнул глава государства, добавив при этом: - У Сербии хорошие отношения и сотрудничество с НАТО, мы продолжим поддерживать такие отношения, чтобы у нас не повторился 1999 год».

Напомним: в 1999 года Североатлантический альянс с 24 марта по 10 июля без санкции ООН бомбил Югославию, которая в то время состояла из Сербии и Черногории. В результате бомбардировок  в Сербии были убиты порядка 2,5 тысяч человек, в том числе 89 детей ранения получили 12,5 тысячи жителей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#политика #сербия #весь мир #вучич

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...