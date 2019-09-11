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15:11   11 Сентября 2019
Россия

«Яндекс.Такси» ответил на жалобу Gett по поводу покупки активов «Везет»

«Яндекс.Такси» ответил на жалобу Gett по поводу покупки активов «Везет»

Сделка «Яндекс.Такси» и группы компаний «Везет» никак не ограничит конкуренцию, заявили в пресс-службе сервиса Яндекса 11 сентября.

Ранее сообщалось, что Gett пожаловался на это Федеральной антимонопольной службе. Директор организации в России отметил, что такой шаг негативно повлияет не только на пользователей агрегатора, но и на работников.

В «Яндекс.Такси» же придерживаются иной точки зрения. Компания предоставит ведомству все документы, чтобы подтвердить это.

«Сделка не ограничивает конкуренцию и не создает барьеры для работы на рынке», — добавили в пресс-службе.

По их мнению, договор призван развить сферу такси на региональном уровне, оптимизировать безопасность и расширить поддержку.

Напомним, что в середине июля сервис «Яндекса» объявил о приобретении программного обеспечения и call-центров «Везет». Кроме этого, он намерен инвестировать порядка восьми миллиардов рублей в развитие сферы в регионах. Ожидается, что сделку закроют до конца года.

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Автор: Анна Манц
#фас #яндекс.такси #gett

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