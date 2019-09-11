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14:35   11 Сентября 2019
Россия

Лавров считает Болтона интересным собеседником с резкими взглядами на политику

Лавров считает Болтона интересным собеседником с резкими взглядами на политику

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров рассказал о своих впечатлениях от общения с теперь уже экс-советником американского президента по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.

«Он очень приятный собеседник, очень знающий, очень эрудированный человек и с ним интересно разговаривать», — рассказал он журналистам на пресс-конференции в Москве.

Однако у Болтона резкие политические взгляды, которые опираются на силовые методы, в частности на военно-силовые.

«Как вы знаете, он продвигал немало такого рода инициатив и в отношении современных кризисных ситуаций, будь то Венесуэла, Иран или где-то еще», — добавил дипломат.

Лавров считает Болтона интересным собеседником с резкими взглядами на политику

Ранее стало известно, что президент Америки Дональд Трамп уволил советника из-за разногласий. Болтон же заявлял, что он сам попросил об отставке. Трамп пообещал представить замену уже на будущей неделе. 

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Автор: Анна Манц
#сша #мид #лавров #болтон

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