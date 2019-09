Грузовой самолет разбился в американском штате Огайо

Неподалеку от аэропорта американского города Толидо в штате Огайо в среду утром разбился грузовой самолет, который перевозил автомобильные запчасти.

Об этом сообщает местный телеканал WTVG, отмечая, что крушение произошло в три часа утра по местному времени (10.00 по московскому времени). На борту самолета находились два человека, судьба которых к настоящему моменту неизвестна.

Также сообщается, что после падения на землю самолет загорелся. Сотрудники пожарной службы, прибыв к месту падения, потушили обломки.

Сотрудники службы безопасности аэропорта отмечают, что до крушения экипаж самолета не передавал сигналов бедствия. Причина падения воздушного судна к настоящему моменту не называется.

JUST IN: New video of the cargo plane crash in Toledo, plane burst into flames after hitting two trucks in a parking lot. What we know: https://t.co/gOfFSjuXWw pic.twitter.com/YMXDKxidNP