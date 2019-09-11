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14:36   11 Сентября 2019
Весь мир

Грузовой самолет разбился в американском штате Огайо

Грузовой самолет разбился в американском штате Огайо

Неподалеку от аэропорта американского города Толидо в штате Огайо в среду утром разбился грузовой самолет, который перевозил автомобильные запчасти.

Об этом сообщает местный телеканал WTVG, отмечая, что крушение произошло в три часа утра по местному времени (10.00 по московскому времени). На борту самолета находились два человека, судьба которых к настоящему моменту неизвестна.

 

Также сообщается, что после падения на землю самолет загорелся. Сотрудники пожарной службы, прибыв к месту падения, потушили обломки.

Сотрудники службы безопасности аэропорта отмечают, что до крушения экипаж самолета не передавал сигналов бедствия. Причина падения воздушного судна к настоящему моменту не называется.

 

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Автор: Александр Люблинский
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