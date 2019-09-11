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14:46   11 Сентября 2019
Россия

Медведев поручил Топилину найти способы вовлечения людей пожилого возраста в работу

Медведев поручил Топилину найти способы вовлечения людей пожилого возраста в работу

Глава кабмина Дмитрий Медведев поручил создать условия по вовлечению старшего поколения в трудовую деятельность. Об этом 11 сентября он заявил в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24». 

По мнению премьер-министра, для успешного развития активного долголетия в РФ следует просто все предусмотреть. Он напомнил, что предусмотренное государством обычно либо развивается, либо финансируется, а остальное делается на базе общественных структур. 

«Мы в это стараемся не вмешиваться, это общественные инициативы», — сказал он.

При этом глава государства подчеркнул, что совещания на эту тему проводились уже два раза. Он поручил главе Минтруда Максиму Топилину проработать вопрос вовлечения людей пожилого возраста в трудовую деятельность, предусмотрев ресурсы. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #медведев #политика #общество

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