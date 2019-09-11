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14:49   11 Сентября 2019
Россия

РФ и Монголия организуют рабочую группу по газопроводу в Китай

РФ и Монголия организуют рабочую группу по газопроводу в Китай

Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Монголия договорились о создании в ближайшее время рабочей группы по проекту газопровода в КНР.

Такое заявление сделал Новак в рамках встречи с монгольским коллегой Цэрэнпилийном Давасурэном на полях Всемирного энергетического конгресса в Абу-Даби.

«Мы эту тему затронули в связи с тем, что есть поручение проработать этот вопрос. Договорились в ближайшее время создать рабочую группу», — заявил Новак журналистам, отвечая на вопрос, обсуждал ли он с Давасурэном проект.

РФ и Монголия организуют рабочую группу по газопроводу в Китай

Ранее сообщалось о встрече Евросоюза, России и Украины для переговоров по газу. Планируется обсудить условия газового транзита из РФ в Европу через территорию Украины после окончания действия нынешнего договора, то есть в начале 2020 года.

Россия предлагает продлить контакт на год, а ЕК настаивает на долгосрочном договоре сроком на десять лет с гарантированным годовым объемом отправки газа по украинскому трубопроводу, чтобы обеспечить украинской стороне три миллиарда долларов доходов ежегодно.

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Автор: Тимофей Булочкин
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