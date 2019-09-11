Медведев заявил о необходимости привести в порядок поликлиники и больницы в селах

Глава правительства Дмитрий Медведев считает, что поликлиники и больницы в небольших населенных пунктах, находящиеся в жутком состоянии, необходимо привести в порядок.

«Нам просто нужно привести в порядок поликлиники и больницы, особенно в сельской местности, где это иногда это просто жуткое совершенно зрелище», — заявил он.

Ранее премьер посетил несколько учреждений здравоохранения в регионах. По его словам, центральные районные больницы представляют «грустное зрелище». Однако при этом Медведев обратил внимание на позитивные вещи, например на доступность высокотехнологической помощи. В частности, сделать МРТ и КТ сегодня не так уж и затруднительно.