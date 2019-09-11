Беглов планирует увеличить количество туристов в Петербурге до 15,5 миллиона в год

Избранный губернатор Александр Беглов планирует увеличить количество туристов в Петербурге до 15 с половиной миллионов в год. Об этом он заявил в рамках форума Saint Petersburg Travel Hub, который стартовал в городе в среду, 11 сентября.

Беглов заявил, что цифра является вполне возможной, а увеличение туристов поспособствует созданию новых рабочих мест и привлечению дополнительного бюджета, пишут «Невские новости». Статистика по количеству туристов в 2019 году также радует: в 2019 году город могут посетить более девяти миллионов туристов.

Ранее Александр Беглов рассказал, что в городе открывается первый в Европе парк ощущений, а также детская площадка для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, он назвал основные направления в развитии Санкт-Петербурга, среди которых - развитие водного и медицинского туризма для жителей других стран. В Ростуризме заявили, что Россия увеличит объем туризма в пять раз к 2035 году.