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14:22   11 Сентября 2019
Россия

Россиянам хотят разрешить управлять добровольными пенсионными взносами

Россиянам хотят разрешить управлять добровольными пенсионными взносами

Россияне смогут выбирать размер пенсионных взносов и приостанавливать их, если присоединятся к новой системе добровольных пенсионных накоплений. Об этом 11 сентября сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, сообщает РИА Новости. 

Ранее Минфин разработал государственную систему гарантирования сохранности пенсионных накоплений россиян. Соответствующий законопроект с названием «О гарантированном пенсионном продукте» направлен на согласование в Минтруд. 

По словам Моиссева, человеку дадут возможность полностью управлять взносами. Он сможет прекратить их вносить без уведомления. 

«То есть сегодня хочу, а завтра не хочу. Это будет полное право человека», — пояснил Моисеев.

Он также рассказал, что если человек потеряет работу, он сможет «без потери схемы» прекратить платить взносы до того момента, пока ее не найдет. Таким образом, в программе предусмотрена абсолютная гибкость. Единственное ограничение — предельный размер налоговых вычетов (6%), сказал он. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #пенсия #общество

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