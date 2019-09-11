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14:03   11 Сентября 2019
Россия

Избирком подтвердил победу Хасикова на выборах главы Калмыкии

Избирком подтвердил победу Хасикова на выборах главы Калмыкии

Избирком подтвердил победу Бату Хасикова на выборах главы Калмыкии, об этом сообщает председатель республиканского избиркома Александр Дикалов.

По данным Дикалова, за Хасикова отдали свои голоса 93 тысячи 704 человека, что составляет 82,54 процента из всех проголосовавших на выборах главы республики Хакасия. Таким образом, Хасиков является избранным главой республики. Наталья Манжикова набрала 8,53 процента голосов избирателей, Петр Вышкварок - 3,35 процента. У Батыра Мучаева - 2,76 процента. 

Всего проголосовало 113 тысяч 522 жителя, явка составила 55,16 процента. В роли наблюдателей выступало 640 человек. Избирком сообщает, что нарушений не было. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #выборы #хакасия #хасиков

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