Избирком подтвердил победу Хасикова на выборах главы Калмыкии

Избирком подтвердил победу Бату Хасикова на выборах главы Калмыкии, об этом сообщает председатель республиканского избиркома Александр Дикалов.

По данным Дикалова, за Хасикова отдали свои голоса 93 тысячи 704 человека, что составляет 82,54 процента из всех проголосовавших на выборах главы республики Хакасия. Таким образом, Хасиков является избранным главой республики. Наталья Манжикова набрала 8,53 процента голосов избирателей, Петр Вышкварок - 3,35 процента. У Батыра Мучаева - 2,76 процента.

Всего проголосовало 113 тысяч 522 жителя, явка составила 55,16 процента. В роли наблюдателей выступало 640 человек. Избирком сообщает, что нарушений не было.