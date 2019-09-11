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14:25   11 Сентября 2019
Весь мир

Глава МИД Ирана уверен, что после увольнения Болтона мир с облегчением вздохнул

Глава МИД Ирана уверен, что после увольнения Болтона мир с облегчением вздохнул

Глава иранского министерства иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф прокомментировал отставку советника американского президента по вопросам национальной безопасности Джона Болтона в Twitter 11 сентября.

В публикации указано, что «мир — за исключением двух-трех групп паникеров — вздохнул с облегчением» из-за увольнения сторонника «Группы-Б» в Белом доме. Под «Группой-Б» Зариф подразумевает неофициальную коалицию Болтона, израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана и наследного принца Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Вместе с тем, как указано в твите дипломата, государственный секретарь Штатов Майк Помпео и глава министерства финансов США Стивен Мнучин заявили «о дальнейшей эскалации экономического терроризма против Ирана».

«Жажда войны — максимальное давление — должна идти с главнокомандующим», — добавил иранский министр.

Напомним, ранее стало известно, что президент Америки Дональд Трамп уволил советника из-за разногласий. Сам же Болтон заявлял, что лично попросил об отставке. Трамп пообещал представить замену уже на будущей неделе. Стоит отметить, что увольнение Болтона произошло на фоне заявлений со стороны американцев о встрече Трампа с его иранским коллегой Хасаном Роухани.

Глава МИД Ирана уверен, что после увольнения Болтона мир с облегчением вздохнул

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Автор: Анна Манц
#сша #иран #болтон #зариф

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