Глава МИД Ирана уверен, что после увольнения Болтона мир с облегчением вздохнул

Глава иранского министерства иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф прокомментировал отставку советника американского президента по вопросам национальной безопасности Джона Болтона в Twitter 11 сентября.

В публикации указано, что «мир — за исключением двух-трех групп паникеров — вздохнул с облегчением» из-за увольнения сторонника «Группы-Б» в Белом доме. Под «Группой-Б» Зариф подразумевает неофициальную коалицию Болтона, израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана и наследного принца Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Вместе с тем, как указано в твите дипломата, государственный секретарь Штатов Майк Помпео и глава министерства финансов США Стивен Мнучин заявили «о дальнейшей эскалации экономического терроризма против Ирана».

As the world—minus 3 or 2 panicked cohorts—was breathing a sigh of relief over ouster of #B_Team's henchman in the White House, Pompeo & Mnuchin declared further escalation of #EconomicTerrorism against Iran. Thirst for war—maximum pressure—should go with the warmonger-in-chief. pic.twitter.com/im8gXJIxEn