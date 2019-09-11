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14:01   11 Сентября 2019
Россия

Медведев перечислил условия, которые способствуют развитию рынка арендного жилья

Медведев перечислил условия, которые способствуют развитию рынка арендного жилья

Российский премьер Дмитрий Медведев назвал три условия развития рынка арендного жилья. По его словам, на это влияет регулирование, повышение доходов населения и новые проекты в данной отрасли.

По словам главы правительства, для начала следует изменить некоторые моменты в регулировании договора аренды жилья. Это необходимо, поскольку законодательство жилищное всегда ориентировалось на договор социального найма или на отношения, связанные с собственностью на жилье.

Также необходимо, чтобы у россиян возросли доходы. Тогда они смогут арендовать жилье.

Третьим условием премьер назвал необходимость сформировать возможности использования различных механизмов, которые помогут этот рынок коммерческого жилья создать.

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Автор: Виктория Разумовская
#жилье #медведев #аренда #недвижимость

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