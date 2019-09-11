Медведев перечислил условия, которые способствуют развитию рынка арендного жилья

Российский премьер Дмитрий Медведев назвал три условия развития рынка арендного жилья. По его словам, на это влияет регулирование, повышение доходов населения и новые проекты в данной отрасли.

По словам главы правительства, для начала следует изменить некоторые моменты в регулировании договора аренды жилья. Это необходимо, поскольку законодательство жилищное всегда ориентировалось на договор социального найма или на отношения, связанные с собственностью на жилье.

Также необходимо, чтобы у россиян возросли доходы. Тогда они смогут арендовать жилье.

Третьим условием премьер назвал необходимость сформировать возможности использования различных механизмов, которые помогут этот рынок коммерческого жилья создать.