Политолог Данилин подвел итоги работы портала «Кандидат 2019»

Политолог Павел Данилин заявил, что посвященный выборам в Мосгордуму сайт «Кандидат 2019» посетили около 200 тысяч человек за две недели до выборов.

«Это почти 4,5 тыс. человек на округ, достаточно интересующихся политикой, чтобы искать информацию о кандидатах. Учитывая, что в некоторых округах соперники шли ноздря в ноздрю, а кому-то для победы не хватило буквально нескольких десятков голосов, это очень много», – рассказал политолог в Facebook.

Данилин подчеркнул, что перед единым днем голосования функционировали и другие порталы на предвыборную тематику — например те, что сосредоточили свое внимание на «рукопожатности» баллотирующихся политиков. В свою очередь созданный Данилиным «Кандидат 2019» освещал профессиональную компетентность кандидатов, тезисы их программ и понимание кандидатами окружной проблематики.

Политолог отметил, что ресурс оказался гораздо качественнее по содержанию, чем ресурсы «лидеров либеральной оппозиции» — блогера Алексея Навального и олигарха Михаила Ходорковского.

«Особый акцент мы делали на лицах. Получилось лучше, чем у «совести Ходорковского»: без фотографии, какого бы качества она ни была, осталась буквально пара человек, — и точно лучше сайта УГ [Умное голосование Алексея Навального]. Там о внешности «умных кандидатов» вообще не парились по принципу «не рефлексируйте – распространяйте», – отметил Данилин.

По итогам работы сайт «Кандидат 2019» стал «самой большой энциклопедией о московских выборах как таковых». До дня тишины на портал было внесено 122 кандидатских программы: информацию постоянно расширяли за счет сведений, предоставляемых самими баллотирующимися. Политолог намерен развивать сайт и дальше.

В начале предвыборной гонки команда сайта «Кандидат 2019» представляла москвичам программы кандидатов и помогала гражданам дать наказ претендентам на место муниципальных депутатов. Жители столицы сообщали через ресурс о локальных городских проблемах: неудовлетворительной работе хозяйственных служб, точечной застройке и плохом качестве воздуха в некоторых районах столицы.