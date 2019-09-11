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14:02   11 Сентября 2019
Россия

Медведев считает, что помощь государства нуждающимся должна быть адресной

Медведев считает, что помощь государства нуждающимся должна быть адресной

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что помощь со стороны государства людям с невысокими доходами должна быть адресной. Такое мнение он выразил в программе «Диалог» на телеканале «Россия-24» в среду, 11 сентября.

«Если просто вот так раздать, то мы поможем во-первых тем, кому особо и помогать не надо, а с другой стороны, те, кто реально нуждаются в помощи, получат очень немного», — уверен глава правительства.

Медведев подчеркнул, что помощь людям с низкими доходами должна быть «абсолютно адресной». Так от ответил на вопрос, почему нельзя просто раздать деньги бедным людям. 

Премьер назвал, какие категории граждан в России имеют невысокие доходы — пенсионеры и бюджетники, многодетные и большие семьи, люди, которым трудиться в полную силу не позволяют проблемы со здоровьем.

Премьер отметил также существенную региональную дифференциацию в доходах россиян.

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Автор: Арсений Аскольский
#медведев

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