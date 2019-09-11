Неверов перестал помогать разбившему Rolls-Royce виновнику ДТП из Челябинска

Глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов перестал оказывать материальную помощь сотруднику Челябинского трубопрокатного завода Владиславу Кантемирову. Об этом 11 сентября сообщает URA.RU, ссылаясь на пресс-службу депутата.

Ранее суд обязал Кантемирова заплатить три миллиона олигарху Александру Аристову за разбитый Rolls-Royce Phantom. Парламентарий решил помочь рабочему завода и отправлял личные деньги до тех пор, пока Кантемиров снова не попал в аварию.

«После ДТП было установлено, что Кантемиров снова совершил правонарушение (управление автомобилем в нетрезвом виде). Несмотря на это, юристы регионального отделения ЕР помогли Кантемирову, а Неверов лично перечислял ему ежемесячно материальную помощь до достижения совершеннолетия его дочери», — сказано в заявлении.

Сотрудник челябинского завода подал в суд заявление о личном банкротстве. Заседание по делу пройдет 19 сентября.

Кантемиров разбил Rolls-Royce олигарха в феврале 2016 года, выскочив на красный свет на перекрестке. Сам он сидел за рулем ВАЗ-2114. Оказалось, что выплаченных по ОСАГО 400 тысяч было недостаточно для ремонта, поэтому суд обязал выплатить нарушителя ПДД три миллиона рублей. Виновник аварии заявил, что не сможет выплатить сумму при зарплате 40 тысяч рублей, ведь он платит еще и алименты. Неверов отправлял свои деньги рабочему, но перестал это делать после того, как сотрудник завода попался пьяным за рулем.