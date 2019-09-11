Взрывы прогремели на арсенале Минобороны Украины
Взрывы прогремели на складах украинского министерства обороны в Калиновке, Винницкая область, сообщил портал hromadske со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства 10 сентября.
Представитель Минобороны страны Александр Мотузяник уточнил, что на территории наблюдается задымление, в этой зоне зафиксировали детонацию шести боеприпасов, которые были доставлены для утилизации. Пострадавших нет, на месте работают спецслужбы, а также оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.
«По предварительной информации задымление произошло из-за горения около двух гектаров сухой травы», — добавили в ведомстве.
Глава Калиновской ОТГ Анатолий Шамалюк сообщил, что ситуация находится под контролем.
Міноборони: У зоні задимлення сталося шість вибухів боєприпасів, вивезених на визначену ділянку раніше, для подальшої утилізації https://t.co/X6D087vSOw— hromadske (@HromadskeUA) September 11, 2019